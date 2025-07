Wenn Wildenspring feiert, wird es eng im Saal. Das bestätigte sich wieder einmal am Samstag zur Festveranstaltung 655 Jahre Wildenspring. Der Ausrufer bat mit dem Schellen der Glocke um Ruhe und forderte auf zum Zuhören. In der kurzweiligen Begrüßung und den Grußworten gingen die Redner immer wieder auf das starke kulturelle Wildenspring ein, in dem der Zusammenhalt großgeschrieben wird. Das zeigte sich unter anderem im geschmückten Ort, der schon Einblick in die Geschichte gab. Eine Ortschronik ist Bleibendes, die Ortschronistin Diana Jahn erarbeitete sie und stellte sie vor. 4500 Euro Unterstützung trugen dazu bei, dass diese Chronik gedruckt werden konnte. Heimatvereinsvorsitzende Ines Sänger nahm das Jubiläum 30 Jahre Heimatverein zum Anlass für Ehrungen.