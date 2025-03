Gern möchte Wildenspring eine Chronik zu seinem Jubiläum herausbringen mit 260 Seiten. Eine Seitenzahl, die schon die Reduktion des vorhandenen Recherchematerials beinhaltet, die Ortschronistin Diana Jahn zusammengetragen hat und weiter anwächst, je mehr sie in die Archive der Kirchen und ins Staatsarchiv Rudolstadt eindringt und je mehr Einwohner interessantes Material beisteuern. Auch wenn nicht alles in die gedruckte Chronik gepackt werden kann, werde die Ortschronik weitergeschrieben, weshalb niemand aufhören soll, historisch Wertvolles aus der Ortsgeschichte an Diana Jahn weiterzugeben. Im Ortschaftsrat habe man sich geeinigt, dass Ausgaben für die Recherchen in Archiven über das Ortsbudget beglichen werden. Über 500 Seiten sind es bis jetzt, von denen keine verloren gehen soll, aber eben nicht alles in das A 4-Hardcover mit Prägung gebracht werden kann. Der Kosten wegen.