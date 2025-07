Die Allersdorfer Böllerschützen eröffneten mit lautem Knall das Jubiläumswochenende 655 Jahre Allersdorf. Gäste der anderen Jubiläumsorten in der Landgemeinde Großbreitenbach, aus den Ortsteilen und politische Vertreter aus Land- und Bundestag waren gekommen, um zu gratulieren. Jeder hatte etwas mitgebracht, sodass die finanzielle Absicherung der Veranstaltungen des Wochenendes und der im Dorf angebrachten Tafeln an historischen Orten gegeben war. Landgemeindebürgermeister Peter Grimm hat die Sage der Jubiläumsorte auf einer Urkunde aufbringen lassen, die er an die Vorsitzende des Allersdorfer Heimatvereins, Katy Heinritz, übergab. Zuvor berichtete Rainer Möller vor den Gästen im voll besetzten Saal (nicht jeder fand Platz) über die Ergebnisse seiner Recherchen zu Allersdorf. Diese sind das Gerüst für einen Chronik. Möllers Enkel Fabio Teubner bereicherte die Ausführungen mit historischen Aufnahmen. Möller bat um Ergänzungen aus der Bevölkerung, damit weiße Löcher der Chronik ausgefüllt werden können.