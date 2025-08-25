Am Ende standen die vier Ortschaftsbürgermeister der Jubiläumsorte der Landgemeinde Großbreitenbach gemeinsam auf der Bühne in Herschdorf und schlossen den Kreis der Feiern, die mit dem Fest im Mai in der Ölschröte begannen. Dass der Ehrenamtsbeauftragte der Thüringer Staatskanzlei, Guntram Wothly und die Organisationschefin Heike Bluhm an deren Seite standen, bedeutete das Gelingen für eine weitere Förderung all der sehr schönen Feste. Wothly hatte für Friedersdorf, Allersdorf, Wildenspring und Herschdorf Schecks zu überreichen. Herschdorfs Ortschaftsbürgermeister Jan Ludwig will dieses Geld in die Finanzierung des Festumzuges fließen lassen. Damit machte er deutlich, dass noch einige Rechnungen offen seien. Kein Wunder, denn die Umleitungen des Verkehrs, die Absperrungen, die Parkplätze an den Ortseingängen, Genehmigungen und Material kosten. Um einen Teil dieser Kosten zu decken, wurden an den Zugängen Eintrittsplaketten verkauft, die in Handarbeit entstanden.