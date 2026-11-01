Antwerpener Bartzwerge, Thüringer Schwalben, Streicherenten, Zwerg-Welsumer, Höckergänse, Onagadori, Vorwerkhühner, Italiener: An Vielfalt an Geflügelrassen, seien es Hühner, Gänse, Enten oder Tauben, mangelte es zur 65. Kreisschau für Rassegeflügel in der Eberhard-Gundelwein-Halle in Meiningen nicht. Zwei Tage hatten Züchter und interessierte Gäste am Wochenende Gelegenheit, die Schau zu besuchen und sich selbst ein Bild zu machen.
65. Kreisschau in Meiningen Rassegeflügel im Rampenlicht
Tino Hencl 01.11.2026 - 14:00 Uhr