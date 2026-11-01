Antwerpener Bartzwerge, Thüringer Schwalben, Streicherenten, Zwerg-Welsumer, Höckergänse, Onagadori, Vorwerkhühner, Italiener: An Vielfalt an Geflügelrassen, seien es Hühner, Gänse, Enten oder Tauben, mangelte es zur 65. Kreisschau für Rassegeflügel in der Eberhard-Gundelwein-Halle in Meiningen nicht. Zwei Tage hatten Züchter und interessierte Gäste am Wochenende Gelegenheit, die Schau zu besuchen und sich selbst ein Bild zu machen.