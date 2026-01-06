1961 war es, genauer am 19. November, als 18 Enthusiasten aus Vachdorf beschlossen, sich künftig dem närrischen Treiben im Ort hinzugeben. Schon in der ersten Sitzung erklärten die Anwesenden: „Hiermit verpflichte ich mich, den Karneval aktiv zu unterstützen und tatkräftig mitzuarbeiten“. Gesagt – getan. Bei diesem Treffen wurden gleich Funktionen festgelegt, so zum Beispiel die der sechs „Polizisten“ und wer sich um welche Belange kümmern sollte, wie etwa Musik, Werbung, Kostüme und Weiteres.
65 Jahre Karneval Am Werrastrand wird gefeiert
Mario Wimmer 06.01.2026 - 10:00 Uhr