1961 war es, genauer am 19. November, als 18 Enthusiasten aus Vachdorf beschlossen, sich künftig dem närrischen Treiben im Ort hinzugeben. Schon in der ersten Sitzung erklärten die Anwesenden: „Hiermit verpflichte ich mich, den Karneval aktiv zu unterstützen und tatkräftig mitzuarbeiten“. Gesagt – getan. Bei diesem Treffen wurden gleich Funktionen festgelegt, so zum Beispiel die der sechs „Polizisten“ und wer sich um welche Belange kümmern sollte, wie etwa Musik, Werbung, Kostüme und Weiteres.