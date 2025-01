65 Jahre Frankenheimer Karneval Endlich wieder im Umzugs-Takt

Es wird laut: Wasunger Fanfarenzug

Was die Frankenheimer in den vergangenen Monaten auf die Beine gestellt haben, das zeigen sie am Samstag, 18. Januar, bei einer ganz besonderen Gästeveranstaltung in der Hochrhönhall. Los geht’s um 20.11 Uhr – es wird ein Programm versprochen, das es in sich hat. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten für jedermann gibt es an der Abendkasse.