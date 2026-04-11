Sein Lächeln ist bis heute berühmt: Juri Gagarin, der erste Mensch, der in einem Raumschiff die Erde verließ, galt als äußerst umgänglich, bodenständig und humorvoll. Er hätte ein unantastbarer Halbgott werden können, ein unnahbarer Militär, ein abgehobener Superstar. Doch all das war er nicht. Der 1,58 Meter große Luftwaffenoffizier aus der russischen Provinz begeisterte die Welt stattdessen durch seine umgängliche, stets freundliche Art. Seine Leistung: Aus heutiger Sicht eine Mischung aus Mut und Leichtsinn – ein Himmelfahrtskommando. Als er in der Kapsel des Raumschiffs Wostok 1 sitzt, ruft er: „Pojechali!“ („Auf geht’s!“) und startet als erster Mensch in die unendlichen Weiten des Weltalls. Es ist nicht weniger als der Beginn der bemannten Raumfahrt. In der Umlaufbahn dann sagte er: „Ich sehe die Erde! Sie ist wunderschön!“.