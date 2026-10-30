65 Jahre Anwerbeabkommen Abenteuer Almanya - Als die ersten Türken kamen

Circa eine halbe Million Türken gingen von Beginn der Anwerbung 1961 bis 1973 tatsächlich zurück - doch etwa eine knappe Million blieb in der Bundesrepublik. Diese Menschen begannen in den 70er Jahren, ihre Familien nachzuholen. Ein Grund dafür war das immer noch höhere Lohnniveau in Deutschland. Aber viele hatten im Sommerurlaub auch festgestellt, wie fremd ihnen die alte Heimat geworden war. "Das Ergebnis war ein eigenartiger Schwebezustand", erläutert Uslucan. "Man gehörte nirgendwo richtig dazu."

2025 lebten nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes 2,6 Millionen Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Davon sind 1,5 Millionen selbst eingewandert, 1,2 Millionen sind in Deutschland geboren. Knapp die Hälfte der Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte besaß 2025 - auch oder ausschließlich - die deutsche Staatsangehörigkeit. Von den ursprünglichen Gastarbeitern, die zwischen 1961 und 1973 kamen, lebten 2025 noch 125.000 in Deutschland.

Bindung an Deutschland geht zurück

Die meisten türkischen und türkischstämmigen Menschen in Deutschland sagen laut Umfragen, dass sie sich in beiden Ländern zu Hause fühlen. "Aber", so schränkt Uslucan ein, "ungefähr seit 2010 ging die Bindung an Deutschland zurück, während die Bindung zur Türkei stieg." Eine Ursache dafür sieht der Wissenschaftler im wirtschaftlichen und politischen Aufstieg der Türkei, die zu einem wichtigen Player auf der Weltbühne wurde. Zeitgleich wurde Deutschland von den Morden der Neonazi-Zelle NSU erschüttert. In gesellschaftspolitischen Debatten wurden Türken immer noch häufig als Integrationsproblem dargestellt. "Man erlebte also eine selbstbewusste Türkei, auch eine Umarmungsstrategie der Türkei, bei gleichzeitiger Ausgrenzung in Deutschland", so Uslucan.

Das Grundgefühl vieler Türkischstämmiger ist: "Ich lebe seit meiner Geburt hier, zahle seit Jahrzehnten Steuern - aber werde immer noch als Ausländer gesehen." Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang: Etwa 20 Prozent der Deutschen mit türkischer Migrationsgeschichte können sich nach einer Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) von vor der Bundestagswahl 2025 vorstellen, AfD zu wählen. Sie vertreten vielfach die Haltung, dass sie oder ihre Eltern sich alles hart hätten erkämpfen müssen, während heutige Zuwanderer vieles hinterhergeworfen bekämen. "Es ist ein Bemühen um Abgrenzung, resultierend aus dem Frust darüber, mit diesen Neuankömmlingen in einen Topf geworfen zu werden", lautet der Erklärungsansatz von Uslucan.

Cem Özdemir - der erste türkeistämmige Ministerpräsident

Unterm Strich fällt seine Bilanz aber positiv aus. "Wir haben in allen Bereichen enorme Fortschritte gemacht, gerade im Bereich der Bildung." In diesem Jahr wurde mit Cem Özdemir (Grüne) in Baden-Württemberg erstmals ein Türkeistämmiger Ministerpräsident. Sprache, Musik, Esskultur, Hochzeitsgestaltung und vieles andere in Deutschland wird durch türkische Einflüsse mitgeprägt. Auch gibt es zahllose deutsch-türkische Paare.

"65 Jahre - das ist ja ungefähr Renteneintrittsalter", sagt Uslucan und lacht. "Das bedeutet mit Udo Jürgens: Jetzt fängt das Leben an, jetzt kommen die guten Jahre. Wir sollten das zum Motto für die absehbare Zukunft machen."