600 Jahre Theuern: Ausstellung, Handwerkermarkt und viele Events

Tag der offenen Tür im Goldmuseum

Zum Feiertag lohnt sich der Abstecher ins Jubiläumsdorf auch, weil dort am Donnerstagvormittag das Goldmuseum zu einem Tag der offenen Tür einlädt. Der promovierte Geologe Markus Schade wird die Geologie des Goldes vorstellen. Ab 17 Uhr wird er im Gasthof „Sonneneck“ auch über 600 Millionen Jahre Vorgeschichte der Region, speziell aber des Grümpentales um Theuern sprechen. Das gesamte Jubiläumswochenende ist vollgepackt mit Festivitäten. Mit Open-Air-Disko, Tanzabend und einem Handwerkermarkt ist das Wochenende vollgepackt mit Höhepunkten, womit sich der Weg nach Theuern fast an jedem Tag lohnt. Samstagnachmittag verwandelt sich der Festplatz für einen Kinderfest und einen Handwerkermarkt, am Sonntagvormittag gibt es einen Festgottesdienst und am Nachmittag wird Kaffee und Kuchen gereicht. Die Musiker der Thüringer Schalmeienkapelle, der Schulchor Schalkau und die Theuerner Kerwa sorgen an diesem Abend für Unterhaltung.