Nach monatelanger Vorbereitung ist es am kommenden Sonntag endlich soweit: Josefine Rutkowski wird in Speyer (Reinland-Pfalz) ihren Weltrekordversuch starten. Sie möchte 60 Ironman an 60 aufeinanderfolgenden Tagen absolvieren. Seit Januar bereitet sie sich darauf vor. Die letzten Wochen, seit der Bekanntgabe des Weltrekordversuchs, waren besonders stressig. Deswegen findet sie es auch gut, dass es endlich los geht. Erstaunlicherweise wirkt die 36-Jährige ziemlich gelöst, ja beinahe euphorisch, beim Telefonat unter der Woche. Von Nervosität keine Spur. „Ach tatsächlich ist logistisch noch so viel zu erledigen und sind auch noch etliche Medienanfragen abzuarbeiten. Ich habe gar keine Zeit, aufgeregt zu sein“, sagte sie.