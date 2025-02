60 Jahre Karneval Unterweid Mit frischem Wind und voller Erinnerungen

Anlässlich des runden Geburtstages hatte der Unterweider Carnevals Club e.V. am Freitag Gäste aus nah und fern eingeladen. Viele befreundete Vereine kamen und gestalteten ein buntes Programm. UCC-Präsident Michael Heim empfing die Präsidenten und Vereinsvertreter in der Unterweider Narhalla und übergab traditionell die Saisonorden. Danach startete das närrische Treiben mit dem Tanzmariechen den Oberweider Carnevals Club e.V. Clara Boike. Ein junges Talent, das von seiner Tante, Josefin Dreißigacker aus Unterweid, trainiert wird. Als nächstes im Programm wäre die Garde des Reichenhäuser Carnevals Verein an der Reihe gewesen. Leider gab es in der Gruppe mehrere Krankheitsausfälle. Dennoch war der Verein gern als Zuschauer im Saal. Als nächstes Highlight zeigen die „Red Diamonds“ aus Spahl ihren hervorragenden Gardetanz. Ohne Verein im Rücken, trainieren die Mädels sich selbst und organisieren jedes Jahr mit dem Heimatverein eine karnevalistische Veranstaltung. Auch einen Wortbeitrag gab es. Uwe, Domenik und Anika Städtler vom Frankenheimer Carnevals Club haben im Friseursalon den neusten Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Auch der Kaltensundheimer Karnevalsverein hatte einen Programmpunkt mitgebracht: Die Garde des KKV zeigte einen tollen Tanz. Unter dem Motto „Alice im Wunderland“ präsentierte die Gruppe „The Unknown“ aus Hofbieber ihren aktuellen Showtanz mit tollen Kostümen und toller Musik. Was wäre aber so ein Abend ohne ein Männerballett? Aus Geisa waren die „Schoppe Hopper“ angereist und brachten den Saal zum Beben. Die Präsidentengarde des Rosataler Carnevals Verein e.V. zeigte im Anschluss ihren Gardetanz. Zum zweiten Mal im Programm war der OCC mit dem Showtanz der „Champanger Gang“ vertreten, unter dem Motto „Waldfeen“. Auch ein weiteres Mal zu sehen war der FKK mit dem Astronauten-Showtanz der „Wild Berrys“. Der Nachbarort Kaltenwestheim brachte seine „Powerfrauen“ mit, die mit ihrem Tanz nach Russland entführten. Auch Geisa war noch einmal im Programm vertreten – die „Rote Garde“ präsentierte ihrem aktuellen Tanz. Den Abschluss machten die „Dancing Girls“ des Dermbacher Carnevals Clubs mit ihrem Showtanz. Es war ein grandioses Programm mit tollen Beiträgen, die zeigen, wie toll der Zusammenhalt aller Karnevalisten ist. Anschließende wurde noch ausgiebig gefeiert. Das Rhöner Gaudi-Duo heizte mit ihrer Musik den Saal richtig ein.