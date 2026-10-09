Der Name Regina Erben fällt oft an diesem Donnerstagnachmittag. Dr. Regina Erben. So wie er von Jürgen Krause, Reinhard Lander, Heike F. M. Neumann, Wolfgang Schlegelmilch und den anderen Schulfreunden ausgesprochen wird, schwebt immer eine ganz besondere Mischung aus Respekt und Achtung, Mut und Strenge, aus Bewunderung und Stolz mit für und um eine Frau, die damals nur acht Jahre älter ist als die 22 Schüler, die sie unterrichtet. Als Deutsch- und Klassenlehrerin hat sie vor 60 Jahren in der Erweiterten Oberschule „Friedrich Schiller“ in Zella-Mehlis alle erfolgreich zum Abitur geführt, die sich nun zum Klassentreffen wiedersehen.