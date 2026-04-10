Gleich nach dem Aufstehen habe sie angefangen zu zählen, erzählt Annerose Schwarz. Denn es ist kein Tag wie jeder andere. Sie und ihr Mann Ludwig Schwarz feiern ihren 60. Hochzeitstag. 21.900 Tage ist es her, dass sich das Paar das Ja-Wort gab. Das wollte auch Annerose Schwarz an diesem Morgen als allererstes ausrechnen. Denn 60 Jahre, das ist eine Zeit, die der Kopf kaum erfassen kann. Viel leichter wird das allerdings auch nicht, wenn man versucht, sich 525.600 Stunden vorzustellen. Zwei Töchter sind daraus hervorgegangen, vier Enkelinnen, ein Haus mit einem riesigen Garten in Suhl.