6. Tiererlebnistag: Das große Treffen der Tierfreunde

Von 11 bis 17 Uhr wollen die drei Tiervereine Am Alten Flugplatz – der Tierschutzverein, der Schäferhundeverein und der Hundesportverein – dafür sorgen, dass Mensch und Tier eine gute Zeit miteinander verbringen. Die sechste Auflage der beliebten Veranstaltung rund ums Tierheim und auf den benachbarten Hundeplätzen bietet wieder Programm für die ganze Familie. Es gibt viel zu schauen, zu erfahren, einen großen Markt zum Bummeln, unzählige Mitmachaktionen, Tanz, Livemusik sowie eine Riesenauswahl an Speisen und Getränken.