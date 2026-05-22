6. Tiererlebnistag: Das große Treffen der Tierfreunde

Polizeihunde und Dog Dance

Vor den Toren des Tierheims wird sich ein großer Marktplatz entfalten, auf dem Händler und Kunsthandwerker schöne und nützliche Dinge zum Dekorieren, Verschenken, Verzehren und Wohlfühlen anbieten. Vieles spricht gerade Tierliebhaber an. Auf dem Tierheimgelände begegnet man überall tierischen Gästen: Polizeihunden (Polizeihundestaffel), Suchhunden (Mantrailing), tanzenden Hunden (Dog Dance), Bienen, Ziegen, Meerschweinchen, Kaninchen, sogar einer Schildkröte und einem Papagei. Man kann sich Rundgängen anschließen, darf sich gern über Tierschutz- und -haltung informieren und trifft spannende Experten, die auch die Gästehunde einbeziehen – etwa in Sachen Tierkommunikation. Musik wird live gespielt und gesungen. Kleine Tierfreunde erleben einen vorgezogenen Kindertag mit Malen, Basteln, Schminken, Geocaching, Seifenblasen, Hüpfburgen und Eisessen.