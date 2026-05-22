 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Das große Treffen der Tierfreunde

6. Tiererlebnistag Das große Treffen der Tierfreunde

Antje Kanzler

Nach einem Jahr Pause laden die drei Tiervereine vom Rohrer Berg am Samstag, 30. Mai, wieder zum Meininger Tiererlebnistag ein.

6. Tiererlebnistag: Das große Treffen der Tierfreunde
1
Die Eröffnung des 5. Tiererlebnistags. Foto: privat

Von 11 bis 17 Uhr wollen die drei Tiervereine Am Alten Flugplatz – der Tierschutzverein, der Schäferhundeverein und der Hundesportverein – dafür sorgen, dass Mensch und Tier eine gute Zeit miteinander verbringen. Die sechste Auflage der beliebten Veranstaltung rund ums Tierheim und auf den benachbarten Hundeplätzen bietet wieder Programm für die ganze Familie. Es gibt viel zu schauen, zu erfahren, einen großen Markt zum Bummeln, unzählige Mitmachaktionen, Tanz, Livemusik sowie eine Riesenauswahl an Speisen und Getränken.

Nach der Werbung weiterlesen

Polizeihunde und Dog Dance

Vor den Toren des Tierheims wird sich ein großer Marktplatz entfalten, auf dem Händler und Kunsthandwerker schöne und nützliche Dinge zum Dekorieren, Verschenken, Verzehren und Wohlfühlen anbieten. Vieles spricht gerade Tierliebhaber an. Auf dem Tierheimgelände begegnet man überall tierischen Gästen: Polizeihunden (Polizeihundestaffel), Suchhunden (Mantrailing), tanzenden Hunden (Dog Dance), Bienen, Ziegen, Meerschweinchen, Kaninchen, sogar einer Schildkröte und einem Papagei. Man kann sich Rundgängen anschließen, darf sich gern über Tierschutz- und -haltung informieren und trifft spannende Experten, die auch die Gästehunde einbeziehen – etwa in Sachen Tierkommunikation. Musik wird live gespielt und gesungen. Kleine Tierfreunde erleben einen vorgezogenen Kindertag mit Malen, Basteln, Schminken, Geocaching, Seifenblasen, Hüpfburgen und Eisessen.

Zuschauen und Mitmachen

Auf ihren Plätzen haben die Hundevereine Parcours aufgebaut, auf denen nicht nur die Vereinshunde zeigen, was sie gelernt haben und ihnen Freude macht. Auch die Gästehunde dürfen sich in Begleitung ihrer Herrchen und Frauchen unter Anleitung ausprobieren. Der Schäferhundeverein gibt Einblick in den Wesenstest für Schäferhunde, zeigt Gehorsamsübungen in der Gruppe und veranstaltet Gaudirennen. Zudem haben zwei Tanzgruppen zugesagt. Der Hundesportverein präsentiert beispielsweise seinen Turnierhundsport, einen Top-Dog-Parcours, Tricktraining und Rally Obedience.

Unsere Empfehlung für Sie

Tiererlebnistag in Meiningen: Ein Fest für Mensch und Tier

26.05.2024 17:45 Tiererlebnistag in Meiningen Ein Fest für Mensch und Tier

In Meiningen lockte der 5. Tiererlebnistag hunderte Besucher auf den Rohrer Berg. Tierheim und die ansässigen Vereine boten ein buntes Programm – hier die Bilder zum Fest.

Der 6. Tiererlebnistag verspricht also viel Action und gute Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. Anfahrt und Parkplätze werden beschildert. Man kann den Ausflug auf den Rohrer Berg natürlich auch mit einem Spazier- oder Gassigang verbinden, bevor man sich ins Festgetümmel begibt.