Eine Verschnaufpause war mal nötig, weil der Tiererlebnistag Am Alten Flugplatz, am Stadtrand von Meiningen, durch seine Vielfalt und Größe immer eine enorme Kraftanstrengung für alle Beteiligten bedeutet – den Tierschutzverein, den Hundesportverein und den Schäferhundeverein. Am Samstag, 30. Mai, wollen die drei Tiervereine von 11 bis 17 Uhr erneut Gastgeber sein für alle Großen und Kleinen, die Tiere lieben, sich auf Begegnungen mit Mensch und Tier freuen, etwas dazulernen und gut unterhalten werden wollen und vielleicht auch etwas kaufen und verzehren möchten.