6. Spieltag BVB nur Remis - Wagner atmet auf, Grimaldo blutet am Kopf

BVB seit 14 Spielen ungeschlagen

Christoph Baumgartner (7. Minute) brachte die Leipziger beim BVB früh in Führung, doch wirklich geschockt reagierten die Dortmunder nicht. Yan Couto (23.) erzielte im 26. Liga-Spiel sein erstes Bundesliga-Tor. Nach der Pause war der BVB in einem wenig spektakulären Spitzenspiel dem Sieg etwas näher, schaffte aber kein Tor mehr. Die Borussen sind saisonübergreifend nun 14 Partien ungeschlagen, verpassten es vor der Länderspielpause aber, ein weiteres Statement zu setzen.