Wie können Menschen trotz unterschiedlicher Meinungen respektvoll miteinander umgehen? Dieser Frage widmet sich das 6. Meininger Stadtgespräch am Dienstag, 10. November, um 18.30 Uhr im Volkshaus Meiningen. Unter dem Titel „Ein Friedensplan für Meiningen“ lädt die Stadt alle Bürger ein, gemeinsam Ideen für ein friedliches gesellschaftliches Miteinander zu entwickeln. Auf Grundlage der bisherigen Stadtgespräche soll ein „Meininger Kodex des Miteinanders“ entstehen. Dieser soll als gemeinsamer Orientierungspunkt für einen respektvollen Umgang innerhalb der Stadtgesellschaft dienen.