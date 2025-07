Eigentlich ist eine Trainerbank eine Sitzgelegenheit, die speziell für den Trainer, das Betreuerteam und die Ergänzungsspieler eines Fußballteams reserviert ist. Sie befindet sich am Spielfeldrand und bietet einen geschützten Bereich, um das Spiel zu verfolgen, Anweisungen zu geben, strategische Entscheidungen zu treffen und Auswechslungen zu koordinieren. Die Trainerbank ist in der Regel mit mehreren Sitzplätzen ausgestattet. Diese sind meistens fest montiert. Stühle kommen hier eigentlich nicht vor. Allerdings gibt es auch Trainer, die stellen in die Coachingzone für sich extra noch einen Stuhl als Arbeitsplatz auf.