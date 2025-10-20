Es lief wie erhofft für die Ausrichter vom SV Floh-Seligenthal. In der vergangenen Woche hatte es insbesondere an einem Tag ordentlich geregnet – „so bekamen wir unser Wasserloch voll“, erklärte Achim Petter, der auch beim 6. Bären Run die Menschen am Mikro durch den Tag geleitete. Am Sonntag – dem Tag, an dem die Bären rannten – herrschte dann ideales Wetter. Und so fanden sich insgesamt 761 Teilnehmer (neuer Rekord) und zahlreiche Schaulustige am Seligenthaler Sportplatz ein und sorgten für eine weitere unvergessliche Auflage des kultigen Hindernis-Crosslaufs.