"Wir wären froh, wenn wir den Jackpot jetzt mal ausschütten können, weil wir freuen uns ja für jeden, der gewinnt", sagte er. Die jetzige hohe Summe sei einmalig in der deutschen Lottogeschichte - seit über 70 Jahren also. "Das gab's noch nie, dass so viel im Lotto-Jackpot ist", sagte Riedesel.