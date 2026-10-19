Wer auf dem Land lebt, weiß, was Mobilität bedeutet. Ohne Auto geht vielerorts wenig. Busse fahren nicht überall und nicht zu jeder Zeit, Wege zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen lassen sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft nur schwer bewältigen. Und wenn die Spritpreise steigen, trifft das die Menschen im ländlichen Raum besonders hart. Umso bemerkenswerter ist es, wenn hier in die Schiene investiert wird. In Themar sind dafür jetzt 6,2 Millionen Euro geflossen.Nach 15 Monaten Bauzeit wurde der modernisierte Bahnhof am Montag offiziell eingeweiht. Wo Reisende zuvor auf eine in die Jahre gekommene Infrastruktur trafen, erwarten sie nun erneuerte Bahnsteige, moderne Informationssysteme, Wetterschutzhäuser und eine neue Personenunterführung. Auch Gleise und Weichen wurden angepasst. Die Arbeiten dauerten von Juni 2025 bis September 2026, seit Ende September wird die Anlage bereits genutzt.