Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Musik produziert und wahrgenommen wird – und sie wirft Fragen auf: Was bleibt vom menschlichen Ausdruck, wenn Algorithmen Songs neu erfinden? Die Thüringer A-cappella-Band 5idelity, die sich ursprünglich aus Studierenden der Technischen Universität Ilmenau zusammensetzte, hat diese Frage auf ihre eigene, spielerische Weise untersucht. Nach längerer Pause meldet sich die Gruppe mit einem ungewöhnlichen Projekt zurück: Die Musiker ließen ihre eigenen Songs von KI-generierten Instrumentalversionen neu interpretieren. Herausgekommen sind zwei Alben: „KInterpretiert“, das bereits veröffentlicht ist, und das kommende „KInternational“, das am 15. Oktober erscheint. Das Bereits veröffentlichte Album finden Sie unter diesem >>>>Link<<<<.