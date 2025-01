Erfurt (dpa/th) - Die Preissteigerung beim Deutschlandticket hat ersten Einschätzungen zufolge kaum Auswirkungen auf die Nutzerzahlen in Thüringen. "Wir gehen davon aus, dass es keine großen Schwankungen gibt", sagte eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Mittelthüringen (VMT). Auch im Verbundtarif habe sich in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass die Zahl der ÖPNV-Nutzer trotz Preissteigerungen in der Tendenz eher zugenommen habe. Übergreifende Zahlen lägen aber erst im Februar vor.