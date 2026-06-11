Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat ein Kinderpsychologe als Zeuge berichtet, wie er in den Jahren vor der Tat zwischen den verfeindeten Eltern vermitteln wollte. "Es war für mich ein Anliegen, Brücken zu bauen", sagte der 54-Jährige vor dem Landgericht Hamburg. Er habe die Eltern wieder an einen Tisch bringen wollen. Dazu habe er mehrmals Gespräche mit dem Familienanwalt des Ex-Mannes geführt, da er den Juristen schon lange gekannt habe. Jedoch habe man keine gemeinsame Lösung gefunden.