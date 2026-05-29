53. Verhandlungstag: Sicheres Geleit für weiteren mutmaßlichen Block-Entführer

Hamburg - Ein weiterer mutmaßlicher Entführer der Block-Kinder bekommt für eine Zeugenaussage sicheres Geleit. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg auf Nachfrage zu dem Zeugen Jonathan C. mit, zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Bereits drei Männer und eine Frau aus Israel hatten diese Zusage erhalten. Sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit einer Anklage und einem Prozess rechnen. Im Fall von Jonathan C. aber hatte die Staatsanwaltschaft bisher betont, seine Rolle in diesem Verfahren sei nicht bedeutend genug.