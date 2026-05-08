SUPERMARATHON 73,9 km von Eisenach nach Schmiedefeld

Daniela Oemus, in 5:43:23 Stunden souveräne Gewinnerin des Supermarathons im vergangenen Jahr, verzichtet in diesem Jahr auf den Rennsteiglauf, weil sie parallel bei einem Ultralauf auf den Kanaren startet. Auch die Vorjahreszweite und dreimalige Supermarathonsiegerin Kristin Hempel vom USV Erfurt steht nicht an der Startlinie. Eine Verletzung zwang sie in den letzten Wochen zum Pausieren. Der Halbmarathon wäre für die 43-jährige Ultraspezialistin „keine wirkliche Alternative“, sagt sie wehmütig. Somit ist der Weg nach ganz oben für eine neue Siegerin frei – etwa für die Vorjahresvierte Almut Dreßler-Ahlburg aus Berlin oder die Vierte von 2024, Antonia Müller aus Leipzig, die am 19. April den Leipzig Marathon in starken 2:43:07 Stunden gewonnen hat.