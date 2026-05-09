Wenn Nadine Hübel beim Rennsteiglauf startet, gewinnt sie ihn im Normalfall auch. Die 43-Jährige aus Fulda, die ursprünglich aus der sachsen-anhaltischen Industrieregion südlich von Halle stammt, verlängerte an diesem Samstag ihre Thüringer Erfolgsserie. Mit einer Zeit von 1:23:04 Stunden war sie im Halbmarathon über 21,1 Kilometer von Oberhof nach Schmiedefeld erneut eine Klasse für sich, ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Hannah Weyers aus Jena betrug epische 5:55 Minuten. Dritte wurde Janine Kohlmann (Neuss), die sechseinhalb Minuten länger unterwegs war als die Siegerin.