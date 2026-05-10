Wie sich die Zeiten beim Rennsteiglauf doch geändert haben. Als Roland Winkler vor exakt 50 Jahren den neuen Zielort Schmiedefeld erreicht, war da nichts vom Trubel heutiger Rennsteigläufe zu sehen oder zu hören. Ja, Zuschauer waren natürlich da. „Aber alles viel kleiner, nicht diese großen Aufbauten. Es war familiärer“, erinnert sich der Berliner an den 15. Mai 1976. Winkler gewinnt den Rennsteiglauf seinerzeit zum ersten und einzigen Mal, benötigt für die 75 Kilometer von der „Hohen Sonne“ nach Schmiedefeld 5:04 Stunden.