Neue Rekorde waren in den vergangenen Jahren beim Meininger Silvesterlauf nichts besonderes. Auch in diesem Jahr gab es sie. Mit 660 Meldungen für den Schülerlauf und knapp 900 Teilnehmern beim Hauptlauf drang der PSV Meiningen mit seinem Klassiker wieder in neue Dimensionen vor. Erst voriges Jahr war zum ersten Mal die Grenze von 1000 Gesamtstartern geknackt worden (1128), ein Jahr später dann schon mehr als 1500. Das ist phänomenal.