Bamberg (dpa/lby) - Ein 53-Jähriger aus Mittelfranken soll über mehrere Jahre den sexuellen Missbrauch eines Mädchens auf den Philippinen beauftragt und per Livestream mitverfolgt haben. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg mitteilte. In seiner Wohnung im Landkreis Erlangen-Höchstadt fanden die Ermittler demnach Mobiltelefone mit Darstellungen, die den Verdacht gegen den Mann erhärteten.