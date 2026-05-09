Erstmal ein Brötchen mit Schokocreme – so starten Tamina Büttner, Pauline Berlet, Miriam Glatzmaier und Tim Hartung in den Rennsteiglaufmorgen. Die vier Studenten aus Tübringen haben sich einen besonders guten Picknickplatz ausgesucht und können den Blick über die Oberhofer Biathlon-Arena genießen. Sie gehören kurz nach 6 Uhr zum ersten großen Schwung Rennsteigläufer, der per Bus am Grenzadler ankommt.