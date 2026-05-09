Dass sie im schönsten Ziel der Welt auf ihre Eltern treffen wird, ahnt Luca Leona Bierent noch nicht. „Wir haben gesagt, dass wir nicht kommen können, weil ich mich nicht gut bewegen kann“, verrät Vater Otmar Bierent. Sein Bein ist geschient, er geht an einer Krücke. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, dabei zu sein, wenn seine Tochter nach ihrer ersten Halbmarathonteilnahme in Schmiedefeld ankommt, sagt der Eschweger. Denn: Die junge Frau feiert am Samstag nicht nur Rennsteiglaufpremiere, sondern auch ihren Geburtstag. Mama Petra Bierent hat aus diesem Anlass Blumen mitgebracht. Neben der Teilnahmemedaille bekommt Luca Leona den Strauß im Ziel überreicht.