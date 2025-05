Auch bei der 52. Auflage war diese Gemütslage den meisten Läuferinnen und Läufern ins Gesicht geschrieben. Jedoch nicht denen an der Spitze des 1700 Starter umfassenden Supermarathon-Teilnehmerfelds: Nur wenige Sekunden, nachdem das Führungs-Begleitduo, mit Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl und ihrem Trainer Axel Teichmann per Mountainbike kurz nach 7:00 Uhr das Versorgungsareal passiert hatten, rannte der spätere Sieger Frank Merrbach mit stoischem Blick und unglaublichem Speed an den reichlich gedeckten Tischen vorbei.