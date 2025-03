Auch wenn die Supermarathon-, die Marathon- und die Halbmarathon- Strecken die zentralen Elemente des Rennsteiglaufs bleiben werden, zeichnet sich mit dessen diesjähriger Auflage ab, dass die Bedeutung des Nordic-Walking-Angebots für diese Veranstaltung immer weiter zunimmt. Das sei einer der Gründe, warum die Nordic Walker in diesem Jahr erstmals aus dem Biathlon-Stadion in Oberhof starten würden, sagte der Präsident des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins, Jürgen Lange, am Donnerstag in Erfurt. Dadurch verlängere sich auch die Strecke, die die Nordic Walker zurücklegen müssten. Statt wie in der Vergangenheit 17,6 Kilometer sei die Etappe für sie nun 21,2 Kilometer lang. Bislang waren die Nordic Walker aus der Stadtmitte Oberhofs gestartet.