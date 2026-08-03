Was für ein herrlicher Name für einen Esel! Elvis heißt seit Sonntag der kleine, am 7. Juli im Suhler Tierpark geborene Thüringer-Waldesel-Hengst, für den zum Tierparkfest ein Name gesucht worden ist. Und wie in den Jahren zuvor auch, gingen erneut Vorschläge ohne Ende von den Gästen ein. Der von Rosemarie Hommel aus Suhl war es letztendlich, der aus dem Eselkind nun eines mit ganz berühmtem Namen machte und für manches Schmunzeln sorgen wird.