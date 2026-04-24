Klaus-Dieter Fritz stellte am Mittwochabend der recht zahlreich versammelten Jazzfreunde-Gemeinde im vollen Konzertraum im „Kleinod“ die beiden Musiker Jona Parzen-Johnson und Lau Nau vor, die sich fernab von Finnland in New York erstmals trafen und zueinander fanden. Kurze Zeit später durchstreiften sie gemeinsam Finnlands Wälder. Und vermutlich in der Einsamkeit der Landschaft mit urigen Wäldern und den tausend Seen fanden sie ihre Inspiration für die Musik, die sie alsbald in der Jazzszene bekannt machte.