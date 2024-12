5035 Euro: Sonneberg: Große Freude über zwei erfolgreiche Spendenaktionen

Modenschau bringt 2600 Euro ein

Parallel fand in Kooperation der Städte Sonneberg und Neustadt bei Coburg eine Benefizmodenschau statt. Unter dem Motto „SON.NEC“ kamen durch Sponsoren, Helfer und Besucher 2600 Euro zusammen. Am Nikolaustag wurde die Summe feierlich aufgeteilt: je 1300 Euro gingen an die Sibylle-Abel-Stiftung und das Bayerische Rote Kreuz. Die Stiftung zeigte sich tief dankbar. „Eine solch hohe Spende im Zuge einer Modenschau zu erzielen, ist beeindruckend“, so Sandra Hähnlein bei der Übergabe. Die Mittel unterstützen nachhaltige Projekte wie Schwimmunterricht, Nachhilfeangebote und Jugendverkehrsschule. Beide Veranstaltungen zeigten, wie groß die Unterstützung in der Region ist. Die Sibylle-Abel-Stiftung und ihre Partner blicken optimistisch in die Zukunft und danken allen Beteiligten sowie Spendern. Mit diesem Engagement wird es weiterhin möglich sein, Kinder und Jugendliche nachhaltig zu fördern.