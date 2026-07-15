500.000 Euro Schaden: Bauzug-Waggon entgleist in München bei Rangierarbeiten

München (dpa/lby) - Bei einer Rangierfahrt ist in München ein Waggon eines Bauzuges entgleist. Wie die Bundespolizei mitteilte, entgleiste der Waggon am Dienstagnachmittag durch eine Fehlhandlung des Rangierführers im Bereich der Bahnstrecke zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke. Beschädigt wurden demnach unter anderem Gleise, Bahnschwellen, eine Weiche und der Waggon – es entstand ein geschätzter Schaden von mindestens einer halben Million Euro.