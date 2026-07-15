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500.000 Euro Schaden Bauzug-Waggon entgleist in München bei Rangierarbeiten

Zerstörte Gleise, Bahnschwellen und eine Weiche: In München entgleist ein Waggon beim Rangieren. Der Schaden ist enorm. Was war die Ursache und gab es Einschränkungen auf der Strecke?

500.000 Euro Schaden: Bauzug-Waggon entgleist in München bei Rangierarbeiten
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In München entgleist ein Bauzug-Waggon beim Rangieren. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Bei einer Rangierfahrt ist in München ein Waggon eines Bauzuges entgleist. Wie die Bundespolizei mitteilte, entgleiste der Waggon am Dienstagnachmittag durch eine Fehlhandlung des Rangierführers im Bereich der Bahnstrecke zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke. Beschädigt wurden demnach unter anderem Gleise, Bahnschwellen, eine Weiche und der Waggon – es entstand ein geschätzter Schaden von mindestens einer halben Million Euro.

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Die Bergung dauerte am Abend rund drei Stunden, die Strecke Richtung Landshut war deshalb gesperrt. Dank Ausweichgleisen gab es der Bundespolizei zufolge aber keine Auswirkungen auf den Fahrbetrieb. Der 32-jährige Rangierführer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.