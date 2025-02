Grünes Licht für den Skywalk: Der Oberhofer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend den Plänen für den Bau einer freischwebenden Hängebrücke am Wadeberg zugestimmt. Alle anwesenden Stadträte sprachen sich für das Vorhaben eines privaten Investors aus, der bereits in Willingen eine solche Fußgängerhängebrücke gebaut hat. In Oberhof soll in den kommenden drei Jahren eine 500 Meter lange und 60 Meter hohe Brücke entstehen, die vom Wadeberg aus das Tal überspannt und bis nahe der Rennschlittenbahn reicht. Mit dem nun erteilten städtebaulichen Einvernehmen ist quasi der Startschuss für das Projekt Skywalk in Oberhof gefallen.