Das Vorhaben des erst vor einigen Monaten aus der Taufe gehobenen Vereins Zeitblende, der im privaten Stadtarchiv von Jens und Liane Gutberlet in der Alten Post Heinrichs seinen Sitz hat, ist ambitioniert: Bei einer digitalen Stadtführung die Suhler Historie für allem für junge Menschen interessant und erlebbar machen. Dafür sollen an historischen Orten und Sehenswürdigkeiten, wie etwa der Ottilienkapelle, der Kreuzkirche, dem Alten Rathaus, dem Standort der einstigen jüdischen Synagoge oder am jüdischen Friedhof QR-Codes appliziert werden, mit denen über das Handy Geschichte direkt lebendig wird.