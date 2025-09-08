In zwei Jahren jährt sich die Übergabe der Stadtstatuten durch den gefürsteten Grafen Wilhelm IV. von Henneberg-Schleusingen im Jahr 1527 zum 500. Mal. Während geschichtsinteressierte Suhler das große Jubiläum schon seit einigen Jahren auf dem Schirm haben und immer wieder öffentlich darauf aufmerksam machen, rückt das Thema nach einer Umstrukturierung des Kulturamtes bei der Stadtverwaltung erst seit Frühjahr diesen Jahres in den Fokus. Zu spät, um heutzutage ein würdiges, angemessenes Festprogramm zu planen und auf die Beine zu stellen, kritisieren die einen. Zeitlich völlig ausreichend, wenn Verwaltung, Verein und Bürger an einem Strang ziehen, sagen die anderen.