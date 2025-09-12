Das große Jubiläum „500 Jahre Stadtrecht Suhl“ 2027 bewegt viele Suhler. Immer wieder sind die Hoffnung auf ein großes Fest und eine angemessene Würdigung des für die Stadt so wichtigen Termins Stadtgespräch. Von älteren Suhler werden dabei immer wieder auch Erinnerungen an das großartige Fest zur 450-Jahrfeier 1977 wach, bei dem die ganze Stadt, ja der ganze ehemalige Bezirk Suhl auf den Beinen war. Allein der mit dutzenden Bilder und hunderten Teilnehmern aufwendig gestaltete Festumzug durch die Stadt ist vielen Suhler, die damals als Kinder dabei waren, unvergessen.