Wenn man in diesen Tagen die Stadtkirche St. Georg betritt, wird man sofort von einer besonderen Atmosphäre empfangen. Wo sonst der Blick auf den Altar fällt, erstrahlt jetzt eine große Videoprojektion: zwanzig Menschen aus allen Lebensbereichen – jung, alt, Handwerkerin, Ärztin, Schüler, Rentner – erzählen, was ihnen heilig ist. Ihre Gesichter füllen den Raum mit Leben, ihre Stimmen mit Nachdenklichkeit.