Schön herausgeputzt haben die Langenbacher ihr Dorf. Schließlich kann man nicht jedes Jahr ein rundes Jubiläum feiern. Schon auf dem Weg zum Festplatz haben sie entlang der Dorfstraße Bilder aufgestellt, die einen Einblick darüber geben, wie sich Langenbach über die Jahrzehnte entwickelt hat. Am Mittwoch nun wurde der Auftakt der Festwoche gefeiert. Mit Festreden und der Einweihung des kleinen Dorfmuseums, das daran erinnert, warum Langenbach überhaupt gegründet wurde. In den ersten Wirren des Bauernkriegs hatten sich schwäbische Glasmacher auf den Weg gemacht, um in der Grafschaft Henneberg eine neue Wirkungsstätte zu finden. Mit der Gründung der Glashütte im Langenbachtal legten sie – ohne es zu wissen - den Grundstein für die Glasindustrie der gesamten Region im Thüringer Wald.