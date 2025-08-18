Der vergangene Sonntag war zweifelsohne der Höhepunkt der Festtage in Langenbach. So viele Besucher hatte der kleine Ort im lang gestreckten Langenbachtal sicherlich schon lange nicht gesehen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Parkplätze waren unterhalb des Ortes eingerichtet, und ein Pendelverkehr brachte die Festbesucher hoch in den Ort. Entlang der Dorfstraße zeugten lebendige, liebevoll gestaltete und bunte Bilder von den „Langeböcher Leut – Früher und heut“. Mit ihnen konnten sich die Besucher ein Bild vom Leben im Ort und in einem Dorf machen.