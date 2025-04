Der Deutsche Bauernkrieg, der sich dieses Jahr zum 500. Male jährt und in Thüringen seinen Höhe- und Endpunkt erreichte, war für Friedrich Engels der „großartigste Revolutionsversuch des deutschen Volkes“. In seinem Büchlein zum Thema rühmte er den „robusten Vandalismus“ der Aufständischen Bauern. Tatsächlich wurden in nur zwei Jahren an die 1000 Burgen und Klöster teilweise oder vollständig zerstört. Im damaligen Bambergischen Herrschaftsbereich wurden zum Beispiel in nur zehn Tagen im Mai knapp 200 Burgen zerstört. Im Thüringischen, Halberstädtischen und Wernigerodischen hinterließ der Aufstand der Massen an die 300 zerstörte Klöster.