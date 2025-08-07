Es war die Bürger- und Handwerkerschaft, die sich bei der unmittelbar darauffolgenden Plünderung des Stifts, der Häuser der Stifts-angehörigen und anderer Geistlicher, des Augustinerklosters, der Judenhäuser sowie Teilen des herrschaftlichen Renthofes und des Schlosses besonders hervortat, wie es Graf Wilhelm von Henneberg in einem Schreiben an einen Standesgenossen besonders hervorhob. Ein Bürger entschuldigte später seine Teilnahme an den Beutezügen damit, dass er von dem Handwerk dazu verordnet worden sei.