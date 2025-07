Wie sahen die Verhältnisse konkret in Schmalkalden aus? In der Stadt am Südhang des Thüringer Waldes gab es drei große kirchliche Einrichtungen: neben der Stadtkirche St. Georg waren dies das sehr reiche und vermögende Kollegiatstift St. Egidii und Erhardi, welches sich am und auf dem heutigen Schlossberg erhob, und das sich im Norden der Stadt in der Nähe des Neumarktes befindliche Mönchskloster des Augustinerordens. Vor allem im Stift St. Egidii und Erhardi herrschten am Vorabend der Reformation im Vergleich zu anderen kirchlichen Einrichtungen in „auffallender Weise Zügellosigkeit und Bequemlichkeit“. Ein Stiftskanoniker namens Heinrich Schwarzenberg, der zuvor Pfarrer in Exdorf war, ließ beispielsweise seine beiden unehelichen Söhne, die er in Exdorf gezeugt hatte, mit jährlich sieben Goldgulden vom Stiftskapitel versorgen.