Maik Elliger hat vor Wochen einen Rekrutierungsaufruf gestartet. Dabei geht es allerdings nicht um die Einberufung zur richtigen Armee. „Wir suchen Darsteller für die großen Schlacht von Bad Frankenhausen, die nachgestellt werden soll“, sagt der Vereinsvorsitzende des Freien Ritterbundes Thüringen. „500 Jahre Bauernkrieg“ ist immerhin das große Thema des Jahres – in Bad Frankenhausen und Thüringen überhaupt. Die Schlacht vom 15. Mai 1525 ging schließlich als eine der bedeutendsten des Deutschen Bauernkrieges in die Geschichtsbücher ein. Und an dieses Ereignis soll am 6. und 7. September erinnert werden – und das so authentisch wie möglich. Das ist Elligers Anspruch – für Bad Frankenhausen und die Vereinsarbeit generell. Rund 300 Freiwillige haben sich bei ihm schon gemeldet. Fast zwei Drittel wollen dabei auf der Seite der Bauern kämpfen, der Rest will in die Rolle der Landsknechte schlüpfen. Und immer wieder gehen telefonisch oder per Mail Anmeldungen ein. Er hofft, dass er wenigstens mit 1000 bis 2000 Darstellern insgesamt planen kann.